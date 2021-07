LIVE TMW - Golpe in Serie A? Riunione in corso a Milano tra i club insoddisfatti

live Golpe in Serie A? Riunione in corso a Milano tra i club insoddisfatti

vedi letture

Golpe in vista in Serie A? L'anticipazione arriva, di fatto, dalle parole di Aurelio De Laurentiis: "Sto andando a Milano per una riunione importante, il 25 per cento dei tifosi negli stadi è una fregacci". Molti club del massimo campionato sarebbero insoddisfatti e puntano a mettere in discussione l'attuale governance, rappresentata dal presidente Dal Pino e dall'ad De Siervo. Appuntamento in un noto hotel del centro di Milano, su TMW tutti gli aggiornamenti.

20.48 - C'è anche il Torino - È arrivato pochi minuti fa il presidente del Torino, Urbano Cairo.

20.33 - Ecco Hellas e Cagliari - Continuano a ingrossarsi le fila dei club di Serie A partecipanti. Pochi minuti fa, sono arrivati presso l’hotel di Milano dove si sta svolgendo anche i presidenti di Hellas Verona, Maurizio Setti e Cagliari, Tommaso Giulini.

20.25 - Arrivano Carnevali e Scaroni - Sassuolo e Milan ci sono. Poco fa è arrivato l'ad neroverde Giovanni Carnevali, seguito dal presidente rossonero Paolo Scaroni.

19.41 - Riunione in corso: arriva Marotta - È in corso di svolgimento la riunione informale. Presenti Enrico Preziosi per il Genoa, Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l’Inter (arrivati pochi istanti fa), Joe Barone per la Fiorentina, Stefano Campoccia per l’Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Aurelio De Laurentiis per il Napoli e Marco Canigiani (direttore marketing biancoceleste) per la Lazio.