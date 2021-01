live Inter, Conte: "Fatta una partita perfetta. Barella? La sua prova migliore"

23.00 - Un'Inter perfetta domina in lungo e in largo la Juventus. Vidal nel primo tempo, Barella nel secondo, vittoria totale dei nerazzurri di Antonio Conte che tra poco parlerà in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.24 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Gara dominata: è la vittoria più bella? - "Una vittoria sicuramente importante, come detto la Juve è un parametro per chiunque e noi siamo stati bravi. Fatta una partita quasi perfetta, sono molto contento perché i ragazzi hanno interpretato la gara come l'avevamo preparata"

Ieri ha detto che Vidal avrebbe giocato una buona partita: si aspettava esattamente questa prestazione? "Sì, porta esperienza e personalità, oltre che qualità e gol. C'è voluto un po' per carburare, ricordo delle buonissime partite e altre meno buone. Ha raggiunto una discreta condizione psico-fisica, mi auguro possa smaltire questo problemino che sente dal match contro la Roma. Oggi ha giocato davvero bene"

Barella ha fatto la sua miglior partita? - "Ha fatto la partita che gli avevo chiesto, tante volte per eccesso di generosità, spreca palloni ed energie, ma oggi penso abbia fatto forse la più bella partita, tecnicamente e tatticamente"

E' la vittoria più importante della stagione? - "Importante perché ottenuta contro la Juventus. Abbiamo grandissimo rispetto per una squadra che per il decimo anno vuole dominare in Italia. Confrontando le gare dell'anno scorso, avevo chiesto una prova di maturità, di sentire sportivamente il sangue dove ti giochi punti e tanto altro. Siamo stati bravi, forti delle delusioni del passato. Ora continuiamo, testa bassa e pedalare"

23.38 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte