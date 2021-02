live Juventus, Pirlo: "Finale meritata. Con Agnelli ci siamo abbracciati"

23:00 - Andrea Pirlo commenta la 0-0 contro l’Inter all’Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che vale l'accesso alla finale.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:42 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Finale raggiunta usando tutta la rosa.

“Ce la siamo meritata davanti a una grande squadra come l’Inter. Abbiamo messo i giocatori di grande responsabilità, ho sfruttato bene le loro caratteristiche e le loro capacità per riuscire ad arrivare in finale”.

Prestazione ricca di concentrazione.

“In partite così importanti difficilmente sbagliano, hanno fatto tutti una grande partita. Abbiamo cambiato qualcosa sul piano tattico e sono stati bravi, le occasioni più nitide le abbiamo avute noi”.

Le prestazioni di Demiral e Bentancur? Possono ancora migliorare?

“Ci fermiamo spesso perché avendo poco tempo per allenarci cerchiamo prenderli singolarmente e spiegare loro gli errori. Per me non sono più giovani, ma giocatori di livello con partite alle spalle. Danno sempre disponibilità per consigli tattici o tecnici”.

Quanto può essere importante questa partita in vista della Champions?

“Tutte le partite sono importanti in stagione, ora ce ne sono tante ravvicinate e importanti. Bisogna restare concentrati perché se ti scolleghi rischi di compromettere le partite. È importante avere questo stato mentale, è difficile recuperare energie e in campo devi essere al 100%”.

Cosa è successo all’intervallo?

“Non ho visto perché sono rientrato negli spogliatoi e avevo altri pensieri a cui badare”.

Come mai hai deciso di giocare con Danilo e Alex Sandro molto dentro il campo?

“In base a come potevano venirci a prender loro abbiamo deciso di portarli in mezzo e abbassare un centrocampista per aver maggiore controllo del possesso e della costruzione. Penso che abbiamo fatto bene nonostante i pochi giorni avuti per allenarlo. Piace ai giocatori nonostante le posizioni diverse. Sono molto soddisfatto”.

Cosa include questo suo primo 0-0?

“Non mi ero neanche accorto fosse il primo, ma questo vale una vittoria. Abbiamo avuto occasioni per invece e sarebbe stato un premio per i ragazzi visto quanto fatto nel 180 minuti. Si meritavano questo tipo di qualificazione”.

Conte non l’ha incrociato? Agnelli invece?

“Conte solo adesso. Con Agnelli ci siamo abbracciati ed eravamo contenti, ho visto il presidente e ci siamo abbracciati. Questa partite che ti danno la possibilità di giocare una finale ti danno grande euforia”.

È la Juve che aveva in mente ad agosto?

“Sì abbastanza perché ogni portatore di palla aveva più opzioni, più linee di passaggio. Abbiamo provato questa soluzione portando dentro a volte Danilo a vuole Alex Sandro. Sono cose che si possono provare e in base a come ci vengono a prender ci muoviamo”.

23:50 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo