23:00 - Andrea Pirlo commenta la vittoria per 3-0 contro lo Spezia all’Allianz Stadium nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

23:24 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Siete cresciuti nella ripresa…

“Non era iniziata nel migliore dei modi con De Ligt che non poteva essere della partita. Sapevamo che poteva essere una partita difficile perché non avevamo tante energie ma siamo sempre stati in partita sapendo che lo Spezia ci avrebbe concesso spazi. Nel secondo tempo con i cambi abbiamo dato un po’ più di spinta e di freschezza arrivando al risultato finale. Abbiamo sofferto il giusto, Szczesny non ha fatto una parata. Sapevamo che loro portavano tanti giocatori in avanti, siamo stati bravi a sfruttare gli spazi”.

Chiesa davanti al fianco di Ronaldo è una possibilità?

“No già ieri ho detto che Chiesa attaccante non mi piace, il suo ruolo è esterno e lì rende al massimo”.

Soddisfatto dell’impatto di Bernardeschi? Frabotta ha avuto qualche problema?

“Frabotta combatte da un po’ di tempo con la pubalgia, è stato bravo a fare la sua partita finché ha tenuto. Bernardeschi mi soddisfa sempre perché è sempre disponibile a giocare in qualsiasi ruolo. È una risorsa in più anche per il resto del campionato”.

Morata può giocare dall’inizio con la Lazio?

“Non lo so, era già tanto farlo giocare oggi una mezz’ora. Adesso avrà bisogno di fare qualche allenamento però già il gol di stasera potrà dargli grande energia dopo questo periodo un po’ turbolento. Siamo contenti che sia tornato e siamo sicuri che potrà darci un grande apporto”.

Le condizioni di De Ligt e degli altri assenti?

“Spero di aver qualche giocatore a disposizione, qualcuno sta riprendendo a correre e spero che nei prossimi giorni possa tornare a lavorare in gruppo. De Ligt ha preso un calcio sul polpaccio a Verona che l’ha fatto indurire e stasera non era in grado di giocare”.

23:31 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.