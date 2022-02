live Lazio, Luis Alberto: “Domani avremo Immobile. Mi piacerebbe tornare in Spagna”

Con il tecnico Sarri, in conferenza stampa a Formello c’è anche Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, squalificato domenica scorsa a Udine, parlerà alla vigilia di Lazio-Porto. Segui la diretta testuale di TuttoMercatoweb.com!

Inizia la conferenza: “Sono cresciuto tanto a livello fisico e difensivo, quello che mi chiedeva sempre il mister. Ma sono sicuro che posso dare ancora di più, magari in zona gol, per aiutare la squadra. Sono comunque felice di quello che sto facendo”.

Com’è l’umore nello spogliatoio?

“Sta bene, siamo felici. I risultati aiutano. Stiamo andando tutti verso la stessa direzione”.

Che partita ti aspetti domani?

“Una partita dura, l’abbiamo vista all’andata. Pressano e accorciano bene. Domani rispetto all’andata avremo un aiuto in più, ovvero Immobile, che per noi è fondamentale”.

Prima dell’andata hai detto che ti piacerebbe tornare in Spagna..

“Erano molto chiaro. Mi piacerebbe giocare in Liga, nel mio paese, e tornerei volentieri. Ma qui sto bene, ho un contratto fino al 2025 e rimarrei volentieri”.

La Lazio può arrivare fino in fondo in Europa League?

“Certo, altrimenti meglio non giocarla. È una competizione bellissima. Se stiamo sul pezzo e giochiamo come sappiamo, possiamo battere chiunque. Siamo una squadra forte e molto fastidiosa per tutti. Domani si può vincere contro il Porto”.

In Europa il gol ti manca da tantissimo tempo?

“Sì, sicuramente. Prima giocavo da seconda punta, magari era più semplice. Un anno non ho giocato mai in Europa perché ero sempre fuori per infortunio. Non ci sto pensando troppo, so che è qualcosa che mi manca, magari devo calciare di più da fuori. L'importante però è dare una mano alla squadra”.

In estate sono arrivati giocatori di qualità come Zaccagni e Felipe Anderson…

“Zaccagni è uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Pedro è di un’altra categoria…”

Ore 15.05 - Finisce la conferenza.