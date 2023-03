live Lazio, Sarri: "Ciro ci sta mancando. Stasera una delle partite più corrette"

22.55 - 0-0 tra Bologna e Lazio al Dall'Ara nell'anticipo di questo sabato calcistico. Maurizio Sarri, tecnico dei laziali, parlerà a breve in sala stampa per commentare la prestazione dei suoi. Noi di TUTTOmercatoWEB.com vi proponiamo qui in diretta la conferenza dell'allenatore.

23.44 - Inizia la conferenza di Sarri

Quarto clean sheet consecutivo.... In campionato la squadra riesce sempre a tenere la concentrazione molto alta

"La partita di stasera è stata una partita seria, di buon livello anche qualitativamente parlando. Per le caratteristiche dei giocatori che avevamo davanti per noi andare alla conclusione diventa difficilissimo, son tre ragazzi che fan giocare bene la squadra ma non hanno l'attacco dell'area di rigore e la conclusione da fuori. Ciro in questo momento un po' ci sta mancando".

Vecino: è rimasto sorpreso del cartellino?

"Sono rimasto sorpreso del numero di ammonizioni in una delle partite più corrette della stagione".

Visto l'atteggiamento della squadra alcuni di noi hanno pensato che la Lazio con i cinque cambi possa essere penalizzata. Comincia a pensarlo pure lei?

"In panchina c'era una situazione non semplice visto che anche Cataldi non stava bene dopo il colpo al ginocchio subito. Non c'erano tante soluzioni".

Milinkovic non aveva mai avuto una pausa così lunga...

"Io non peso che abbia necessità di riposare. Dal punto di vista fisico non ha numeri che si sono abbassati. Non è alv100% ma sta facendo partite serie come attenzione e atteggiamento. Non ci rimane di aspettare...".

E' realistico riavere Immobile per il derby?

"Deve fare dei controlli. Dopodichè si saprà qualcosa sul recupero".

Che cosa deve fare la sua Lazio per ribaltare il risultato di giovedì?

"Il gol. Giochiamo contro una squadra pericolosa, e dobbiamo cercare di tenerli nella loro metà campo il più possibile".

Il Bologna nelle ultime 8 ha avuto un rendimento da big. Che squadra ha visto?

"E' una squadra delle più difficili da affrontare in questo momento, ha aggressività e intensità oltre che qualità. Ti portano spesso all'errore e gli avversari soffrono... In questo momento è roba seria".

Per il derby con la Roma cosa significa non poter incrociare Mourinho?

"A me sinceramente dispiace molto, lo saluto sempre volentieri".

Pellegrini come sta?

"Si è scaldato per diversi minuti perché non sapevamo se Hysaj potesse giocare fino alla fine perché ha preso un colpo ma con l'antidolorifico ha iniziato a stare bene riuscendo a finire la partita".

23.52 - Termina la conferenza.