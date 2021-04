live Milan, Pioli: "Bel gesto di Mandzukic, non ha ancora i 90 minuti"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parlerà a breve in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma domani allo stadio San Siro. Segui le parole dell'allenatore rossonero, direttamente da Milanello, con il live su TMW.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Pioli.

Il Genoa sempre sul cammino del Milan nel bene e nel male... "La vittoria è il desiderio che tutti dobbiamo avere per la partita di domani, vogliamo vincere a San Siro dove non ci riusciamo da un pò di tempo. Sulla trequarti dobbiamo essere più bravi".

Leao e Mandzukic cosa possono dare? "Sono felice che Mario stia bene, ha fatto una buona settimana di allenamento, non ha i 90 minuti nella gambe e può dare presenza in area. Leao ci da più profondità e pochi riferimenti agli avversari".

Come ha visto il gesto di Mandzukic? "Ha sofferto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, è arrivato con grande entusiasmo e sulle qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi. Un giocatore che può aiutarci da qui alla fine".

Avete analizzato le gare in casa? "Si, abbiamo analizzato, negli ultimi 30 metri dobbiamo migliorare, capire di fare una scelta migliore".

Per Leao può essere un esame? "Sono convinto della crescita di Leao, mi trovo a schierare un giocatore molto migliorato rispetto alla passata stagione per la volontà che mette dentro la partita. Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e tutti siamo sotto esame. Devi essere preoccupato, così prepari meglio l'esame e io ho visto una squadra preoccupata".

Scontri diretti a favore del Milan domani? "Domani c'è Milan-Genoa, parliamo solo della nostra partita e della nostra preparazione. Dobbiamo essere pronti a superare un buon avversario, nella testa abbiamo solo la nostra gara".

Come sta Donnarumma? "Parlo sempre con i miei giocatori, il nostro futuro è adesso e domani, poi Gigio sa bene quanto sia importante la gara di domani. La verifica più importante è domani, poi sulle altre situazioni ci pensa la società che è sempre molto attenta. Pensiamo solo al campo".

Si può ripartite da Mandzukic l'anno prossimo? "E' un giocatore forte e un ragazzo dai valori importanti, le ultime partite sono importanti per il presente e il futuro di tutti noi".

Che cosa ne pensa della gestione di alcuni cartellini? "Dobbiamo concentrarci sulle situazioni che dobbiamo determinare noi. Non dobbiamo pensare ad altre cose o ad altre situazioni o altre sviste. Arbitrare in Serie A è molto difficile. L'assenza di pubblico pensavo che potesse facilitare l'arbitraggio ma non è stato così considerate le tante parole di giocatori e allenatori. Abbiamo una classe arbitrale di grande livello"

Cosa ne pensa della stagione di Kessie? "Franck è diventato un giocatore completo. Sa abbinare tutto dentro alla partita. E' molto attento e disponibile in tutte le situazioni. E' migliorato nella gestione del pallone, verticalizza di più. E' un giocatore che ha raggiunto un livello molto alto ma che può crescere ancora. Può sbagliare poco e deve sbagliare poco nella posizione che ricopre"

Importante avere Tomori per la prossima stagione? "Non parliamo troppo del futuro, parliamo di chi sarà con noi l'anno prossimo. Impatto importante e positivo di Tomori per atteggiamento e qualità, ma pensiamo alla gara di domani perchè sarà molto difficile".

Riflettori su Ibrahimovic sono un fastidio? "Con lui ho parlato della gara così come con gli altri, l'ho visto attento e partecipe come sempre, purtroppo per noi non sarà presente per squalifica contro il Genoa".

Come si gestiscono le voci esterne? "Non ci pensiamo, guardiamo solo alla partita, siamo a metà della salita e finché non vedi la rampa finché devi tare li a pedalare tanto".

Leao ha segnato più di tutti da subentrato... "Qualità molto importante entrare in gara con concertazione, ma ha fatto buone gare pure dall'inizio, vedo un Leao molto più dentro la partita rispetto all'anno scorso. E' migliorato tanto, non è arrivato ancora al massimo ma può farlo perchè ha talento".

Dalot lo ha visto bene? "Si è sempre allenato bene".

Scamacca le piace allenarlo? "Giovane molto promettente, con caratteristiche delineate, sicuramente è un giocatore forte e di prospettiva".

Atteggiamento da "trasferta" domani a San Siro? "Nel corso della partita andare in vantaggio o svantaggio può cambiare tanto. Con la Samp l'approccio non è stato positivo, con il Genoa vogliamo entrare in campo con un approccio più aggressivo e più deciso".

Come si muoveranno Rebic e Leao domani? "Se si muovono con i tempi giusti possono darci buone soluzioni".

Subire gol nella prima parte del secondo tempo? "E' un altro dato che abbiamo analizzato, cambiamo qualcosa a inizio ripresa per essere più pronti mentalmente e fisicamente. Dobbiamo stare per 95 minuti nella gara con grande attenzione".

Riapertura stadi può cambiare le partite? "Non vediamo l'ora di rivedere i tifosi allo stadio, il tifo ci manca perchè il calcio è fatto di sostegno e anche quando ne erano 1000 c'era già un'atmosfera diversa. Speriamo si possa tornare presto ad avere i tifosi, anche in numero limitato".

14.24 - Finisce qui la conferenza di Stefano Pioli