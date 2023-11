live Milan, Pioli: "Ho parlato con i dirigenti. Squadra stanca a livello mentale nel finale"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta contro il Borussia Dortmund a San Siro, che ha inguaiato quasi definitivamente Giroud e compagni nella corsa agli ottavi di Champions League.

23:55 | Comincia la conferenza stampa.

È soddisfatto della prestazione?

"No. Per vincere queste partite ci vuole più qualità e non ce l'abbiamo avuta per indirizzarla dalla nostra parte; abbiamo avuto tante occasioni: se vuoi vincere queste partite la qualità deve essere superiore".

La squadra è sembrata stanca di andare oltre i propri limiti...

"Stanca a livello mentale negli ultimi minuti sì: serviva qualche ricambio in più che non sono riuscito ad avere. Siamo stati sempre molto bravi a reagire alle delusioni, dovremo ora pensare al campionato cercando di avere la forza di fare meglio".

Resterà il girone dei rimpianti?

"Sì, soprattutto per la prima partita, perché è difficile giocare a quel livello e non vincere. Stasera non siamo stati così precisi e con quella qualità che serve per vincere una partita così importante. Adesso abbiamo ancora una occasione. Vincere a Newcastle c'è riuscito solo il Borussia, ma se ce l'hanno fatta loro possiamo farcela anche noi".

Ci saranno cambiamenti tattici?

"Credo serva una reazione mentale più che a livello tecnico tattico".

C'è qualcosa che la rammarica più di tutto?

"Potevamo andare più volte in vantaggio durante la partita e questa sarebbe diversa. Poi sì, l'infortunio di Thiaw, perché credo lo perderemo per un po' di partite".

Ha parlato con i dirigenti?

"Sì sì, ne abbiamo parlato nei corridoi come facciamo sempre dopo le partite".

Pubblico spento a parte la curva?

"Fin quando la squadra ha dimostrato di poter vincere la partita i tifosi sono stati con noi. È giusto che i tifosi siano delusi, noi abbiamo il dovere di fare meglio".

00:04 | Termina qui la conferenza stampa.