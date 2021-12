live Milan, Pioli: "Oggi non una bella gara, ma mi tengo il carattere mostrato"

Perchè Bennacer e Bakayoko?

"Mi sembrava la soluzione migliore in vista della gara che dovevamo fare. In questo momento Giroud è il più vicino al recupero ma dobbiamo ancora attendere".

Rifarebbe le scelte iniziali?

"Non possiamo ragionare così, è stata una partita difficile per la loro organizzazione e il loro gol ha complicato tutto, però resta l'aspetto caratteriale, in una serata dove non abbiamo giocato benissimo siamo rimasti in gara e l'abbiamo ripresa".

Si può dire che questo Milan non può fare a meno di Tonali?

"No, non c'è un solo giocatore che decide la partita, questa sera non siamo stati in campo con tanta qualità e lucidità, ma abbiamo vinto e fatto punti con tutti i giocatori della rosa".

