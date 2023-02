live Milan, Pioli: "Sono tornati due leoni. Difesa a 3? Non sono cambiati i principi"

Dopo la vittoria sull'Atalanta, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

23:21 | Comincia qui la conferenza stampa di Pioli.

Ottima prestazione oggi...

"Avevo chiesto alla squadra di dare energie. La squadra è stata brava a mettere in campo tutto dal primo all'ultimo minuto. Sono veramente soddisfatto".

Si sono visti gli occhi della tigre oggi...

"Avevamo un piccolo grande obiettivo: non avevamo mai vinto 4 partite consecutive quest'anno. I ragazzi hanno giocato con personalità, non hanno avuto paura dei duelli, giocando un'ottima partita di grande livello tecnico, tattico e, soprattutto, mentale".

Molto bene la difesa oggi...

"La fase difensiva sta funzionando perché tutta la squadra sta lavorando tanto. Non arrivano palloni puliti agli avversari. Poi abbiamo difensori forti nei duelli. È aumentata la compattezza, il sacrificio e la determinazione".

Cosa è successo a gennaio?

"Non mi va di riavvolgere il nastro e tornare indietro. Adesso dobbiamo pensare in positivo. Avere un gruppo coeso ci ha permesso di tornare a giocare come sappiamo, con allegria: i miei giocatori si devono divertire".

Grande ritorno di Maignan...

"Sono tornati due leoni oggi: Mike e Zlatan. Sono mancati perché hanno spessore tecnico e caratteriale. Mike ha sofferto tantissimo, voleva rientrare e la sua voglia di rientrare prima ci ha forse allungato i tempi di recupero. Maignan sa leggere bene il gioco e questo facilita contro avversari difficili. Anche Zalatan ci farà una grossa mano".

Difesa a 3 sistema predefinito?

"Andiamo di partita in partita. Non ci siamo dimentica cosa abbiamo fatto con la difesa a 4. Certe posizioni ci hanno dato dei vantaggi in fase difensiva, ma conta lo spirito e i principi di gioco, che non sono cambiati".

23:27 | Termina qui la conferenza stampa di Pioli.