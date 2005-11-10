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Lazio, Floriani: "Per me un inizio davvero inaspettato, ero convinto di partire dietro Marusic"

Lazio, Floriani: "Per me un inizio davvero inaspettato, ero convinto di partire dietro Marusic" TUTTOmercatoWEB
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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 00:02Serie A

Parlando ai microfoni di DAZN, Romano Floriani, in campo stasera per la Lazio, parla così dopo il successo 2-1 sull'Udinese di stasera: "C'è un'aria bella, quando veniamo al campo siamo sorridenti e pronti a dare il massimo, è merito di tutti. Inizio inaspettato, son venuto qua con l'idea di partire dietro Adam, spero rientri presto, ora sono contento di come sta andando e devo solo migliorare".

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