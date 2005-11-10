Lazio, Floriani: "Per me un inizio davvero inaspettato, ero convinto di partire dietro Marusic"

Parlando ai microfoni di DAZN, Romano Floriani, in campo stasera per la Lazio, parla così dopo il successo 2-1 sull'Udinese di stasera: "C'è un'aria bella, quando veniamo al campo siamo sorridenti e pronti a dare il massimo, è merito di tutti. Inizio inaspettato, son venuto qua con l'idea di partire dietro Adam, spero rientri presto, ora sono contento di come sta andando e devo solo migliorare".