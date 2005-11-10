Live TMW Lazio, Gudmundsson: "Un gol speciale, so di poter aiutare in più ruoli"

Albert Gudmundsson commenta in conferenza stampa post partita il risultato della prima giornata di Serie A tra Udinese e Lazio.

23.59 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore della Lazio, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella terza giornata di Serie A.

23.51 - Inizia la conferenza stampa di Gudmundsson.

Gol vittoria all'esordio:

"Dopo il gol ero molto felice, non solo per me ma anche per la vittoria di squadra. So che come dice il mister posso giocare dove serve, darò il meglio per la squadra".

A chi lo dedichi?

"Il gol per me è stato veramente speciale, specialmente perché è stato il gol vittoria. Sono stato felice di vedere i tifosi della Lazio supportarci e poter festeggiare con loro".

23.55 - Finisce la conferenza.