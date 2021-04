live Parma, a breve la conferenza stampa di Roberto D'Aversa

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

17.00 - Amiche ed amici di TUTTOmercatoWEB.com, buon pomeriggio. Siamo in attesa di mister Roberto D'Aversa, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per introdurci alla sfida di domani tra Parma e Milan, in programma al "Tardini" alle ore 18. Il tecnico crociato dovrà fare a meno di tanti uomini fondamentali ai box per infortunio, ma per la squadra sarà cruciale ottenere punti, dopo il pareggio di sabato scorso contro il Benevento. Come sempre potrete seguire qui le parole del tecnico in tempo reale, grazie alla nostra diretta scritta live dalla sala stampa dello stadio Tardini.