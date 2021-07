live Spezia, Pecini: "Cessioni? Non smantelleremo. Stiamo analizzando Maran"

Dalla sala stampa del centro sportivo Ferdeghini, verrà presentato il nuovo direttore generale dell'area tecnica, Riccardo Pecini. Tanti i temi da affrontare per il nuovo direttore spezzino, dalla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio ad Italiano, al calciomercato che prenderà piede già dai prossimi giorni.

15.25 - Prende la parola il direttore Pecini: “Il progetto sportivo prospettato mi è sembrato nuovo e interessante, adatto al mio modo di vedere il calcio e le società. Parlando e approfondendo il progetto della famiglia Platek ho pensato che fosse qualcosa in cui mi sarei trovato bene”.

Arriva in un momento complesso: entro quanto sceglierete il nuovo tecnico? Maran è il profilo principale?

“Il tempo è poco ma cerchiamo di sfruttarlo tutto, per fare la scelta migliore per noi e per mettere il nuovo tecnico in condizioni di lavorare. Maran è uno dei pochi profili che stiamo analizzando con attenzione”.

Come vorrete arrivare al 12 luglio?

“Il progetto doveva essere quello di arrivare con una squadra di 20 elementi e qualche ragazzo al ritiro. Inutile pensare al mercato senza allenatore, dobbiamo ritardare il mercato cercando poi di accelerare a ridosso dell’inizio del ritiro”.

Che effetto le fa poter essere alla guida dello Spezia, lei che è di queste zone?

“Spero di contribuire alla crescita del club, sarebbe una soddisfazione vivendo in queste zone. Essere parte di un percorso di sviluppo. L’impegno e l’obiettivo devono essere quello”.

Si seguirà la linea di gioco impostata di Italiano per la scelta dell’allenatore?

“Sì, io penso che l’obiettivo principale sia preservare il gruppo che ha fatto una stagione straordinaria, e metterli nelle condizioni migliori per farli migliorare. La scelta dell’allenatore deve essere in questa linea. Non è semplice ma dobbiamo continuare con questa linea”.

Potrete confermare anche chi è andato via per le scadenze dei prestiti?

“Difficile rispondere senza un allenatore. Io penso che confermare un blocco che ha fatto bene sia fondamentale per la Serie A, ma bisogna per forza avere un allenatore con cui confrontarsi. Anche i giocatori che erano in rosa non sempre possono essere adatti ad ogni tipo di allenatore”.

La piazza è molto arrabbiata. Dovrete scegliere qualcuno che incarni i valori della Spezia.

“Concordo al 100%. Bisogna mettere i valori di rispetto verso il territorio, la gente che lavora qui in società e i tifosi. È un principio banale per me, basico per costruire qualcosa”.

Lo Spezia utilizzerà nuovi metodi per trovare giocatori che permetteranno plusvalenze?

“Quando si va a prendere un giocatore, innanzitutto si cerca buono, poi magari che costi poco (ride, ndr). La conseguenza di tutte le cose, l’allenatore e l’ambiente esterno, il modo in cui si inserisce, possono portare ad una plusvalenza. Ci sono giovani di valore, dobbiamo continuare con questo percorso e inserire anche giocatori esperti. Italiano ha creato una squadra che è piaciuta per brillantezza e aggressività, dovremo proseguire così”.

Che orientamento avete per le uscite?

“Io credo che oggi lo Spezia sia una società che possa prendere decisioni sulle basi di un progetto sportivo. Non siamo nelle difficoltà di dover per forza accettare offerte. Normale ascoltarle, poi ci sono mille fattori che portano alle cessioni, ma ad oggi non c'è nessun tipo di smantellamento in previsto”.

Si chiude la conferenza stampa del nuovo dg dello Spezia, Riccardo Pecini.