live Torino, Juric: "Peccato il gol a fine primo tempo. Nessuna conseguenza per Radonjic"

23:00 - Ivan Juric, allenatore del Torino, commenta la sconfitta per 4-2 dei granata contro la Juventus all’Allianz Stadium nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

23:22 - Juric prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

La prima sensazione che ha provato a fine partita? Perché il cambio di Radonjic?

“Sono deluso, volevamo regalare ai tifosi un grande risultato. C’è molto orgoglio, la squadra ha giocato bene a calcio e con personalità. Abbiamo preso però tre gol su piazzato, a volte succede ma ci sono state anche disattenzioni. Vuol dire che ancora non siamo una squadra vera per vincere questa partita. Radonjic? Semplice, ci sono consegne da fare su cui lavoriamo e se uno non lo fa paga. L’importante è avere squadre con giocatori dentro anche nei piccoli particolari. La classifica cambia, noi dobbiamo fare il nostro campionato. Ho visto i nostri giovani giocare bene, mi hanno dato spunti positivi e anche qualcosa di negativo perché abbiamo perso”.

La prestazione di Ilic?

“Ha fatto una buona partita, ha margini enormi. Non è in condizioni ideali, può crescere ancora tanto. L’importante è che abbia voglia, scegliendo noi ha deciso il percorso che vuole fare. Vi garantisco che se tutto va bene può fare ancora di più. Possiamo guardare bene al futuro anche con altri giocatori”.

Cosa si poteva fare di più nel secondo tempo?

“Abbiamo fatto il giusto, il primo tempo è stato dominato ed è stato un peccato non chiuderlo in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo retto, la partita era alla pari. Poi i particolari decidono, piazzati, concentrazione. Non ho visto un calo, è stata una partita tosta”.

Il percorso di Bremer?

“Bremer rimane il miglior difensore che ho allenato. Qualcuno di buono l'ho allenato come Romero. Umanamente è uno spettacolo perché vuole migliorarsi sempre, lavora tanto sulla tecnica, migliora nei passaggi. In fase difensiva è devastante anche se oggi Sanabria l’ha anticipato bene. Però vorrei dire del mio Schuurs che oggi ha fatto una grande partita”.

Le sostituzioni hanno fatto la differenza.

“Ci mancano un po’ di giocatori, importante per presenza e struttura. Non ho tanta rabbia, ho questa sensazione che possiamo crescere tanto. Gli errori che abbiamo fatto secondo me ci porteranno 10 punti in futuro, vedo molte cose positive. Conseguenze per Radonjic? No secondo me lui non se n’è neanche accorto. Non è cattiveria, a volte hai giocatori come Vlasic che sono top player della presenza. Ci sono giocatori che non vedono queste cose come importanti. Conseguenze assolutamente no”.

Un commento su Karamoh? Vuole restare anche in futuro?

“Karamoh bene, deve migliorare tanto sulla tecnica e ha una voglia incredibile che lo porta anche a fare gol. Radonjic ha fatto una settimana spettacolare, pensavamo tutti potesse fare la differenza e rimaniamo un po’ male. Sul futuro vedendo ciò che abbiamo a disposizione c’è da costruire, poi vediamo. Se c’è volontà vera, se faccio risultati, se vogliamo mettere ragazzi giusti voglio restare con grandissima volontà”.

Ci sarà un momento in cui prenderà la decisione?

“Prima devo meritarmi il Torino. Penso di aver fatto tanto vedendo anche come ha giocato la squadra oggi. Se me lo merito poi si vede. Poi è chiaro che se si perdono sette titolari dell’anno scorso è dura mantenere metà classifica e figuriamoci fare qualcosa in più. Sarebbe piacevole avere giocatori per più tempo e inserire nuovi giocatori”.

23:32 - Termina ora la conferenza stampa di Juric.