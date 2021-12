Liverpool, Klopp: "Dzeko lo conosciamo. Lautaro uno degli attaccanti più emozionanti"

vedi letture

Nella sua intervista al sito ufficiale del Liverpool, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, ha parlato anche degli attaccanti dell'Inter, prossima avversaria in Champions League: "Ovviamente giocatori come Sanchez o Dzeko li conosciamo bene e Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo. Poi Simone Inzaghi, al suo primo anno dopo il successo della passata stagione. Ma questa è la strada del Liverpool, non è mai semplice, ma sempre possibile. È una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l'ora".