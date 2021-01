Liverpool, Klopp: "Sconfitta è colpa mia. Stiamo lavorando, ma qualcosa non funziona"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la sconfitta interna rimediata per mano del Burnley è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo avuto diverse palle gol, ma non siamo riusciti a finalizzare. La partita è rimasta aperta e alla fine c'è stato quel rigore. Alisson mi ha detto che non ha toccato l'avversario, ma non l'ho visto bene. In queste settimane abbiamo lavorato sodo, ma qualcosa stasera non è funzionato. Dobbiamo fare di più".