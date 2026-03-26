Focus TMW Liverpool, perso Alexander-Arnold arriva un altro dall'Academy. E poi c'è Nyoni

Periodicamente il Liverpool trova, dalla sua Academy, giocatori che diventano degli idoli. Come Steven Gerrard, per dirne uno. Oppure come Trent Alexander-Arnold, cresciuto nelle giovanili fino alla prima squadra, con l'addio consumato nella scorsa stagione solamente per provare una nuova sfida come quella del Real Madrid. Ora non è il titolare, ma qualche volta - come contro l'Atletico - può entrare e spaccare la partita, con un assist.

Il valore

Chi è rimasto è Andrew Robertson che, però, potrebbe salutare presto anche lui. Al posto di TAA è cresciuto Conor Bradley, titolare sulla fascia destra dei Reds (anche se ora fermo per infortunio al ginocchio) al posto di un Frimpong ben pagato dal Bayer Leverkusen. Rhys Williams e Calvin Ramsey concludono i quattro che arrivano dal vivaio, in un modo o nell'altro.

Curtis Jones non ceduto

A gennaio l'Inter voleva il centrocampista, nato e cresciuto nell'Academy, per lasciare andare Davide Frattesi al Nottingham Forest. Alla fine l'affare non si è fatto, anche per la possibilità di utilizzarlo nelle liste UEFA. Chi sta crescendo è Trey Nyoni, diciottenne, che sta entrando nelle rotazioni nelle ultime settimane.

Portieri: Harvey Davies

Difensori: Rhys Williams, Andrew Robertson, Conor Bradley, Calvin Ramsey

Centrocampisti: Curtis Jones, Trey Nyoni

Attaccanti: Rio Ngumoha

Esordienti: -