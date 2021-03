Lo Stoccarda si gode bomber Kalajdzic. E Tiago Pinto ci pensa per la Roma del futuro

vedi letture

La Roma pensa già al futuro e al possibile sostituto di Edin Dzeko. Tiago Pinto - riportano numerosi tabloid inglesi tra cui il Mail on Sunday - è alla ricerca di rinforzi per il mercato estivo avrebbe messo gli occhi su Sasa Kalajdzic, centravanti attualmente in forza allo Stoccarda. L'attaccante austriaco - 24 anni a luglio - ha attirato l'attenzione di diversi club europei: la Roma, come detto, ma anche il West Ham e il Lipsia. In questa stagione Kalajdzic ha realizzato 11 reti in 22 presenze, di cui sei nelle ultime 6 gare. Secondo i media britannici il calciatore potrebbe essere acquistato per circa 17 milioni di euro.