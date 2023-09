Lotito incontra Sarri e la squadra a Formello: "Siamo una grande Lazio, dimostriamolo"

Ultimati gli impegni in Senato, Claudio Lotito torna vicino alla squadra. Nella giornata di ieri, il presidente della Lazio è arrivato a Formello per incontrare tecnico e squadra in vista della sfida contro la Juventus di questo pomeriggio. Il numero uno biancoceleste ha voluto ribadire dal vivo quanto creda nei suoi giocatori e sul suo salto definitivo del suo progetto specialmente dopo gli ultimi innesti di mercato.

Grande Lazio

"Siamo una grande squadra - ha ribadito nel suo discorso come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero - e ora dobbiamo dimostrarlo sempre sul campo. Voglio vedere lo stesso spirito di Napoli allo Stadium".