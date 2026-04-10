TMW Lotta scudetto, il Napoli può vincerle tutte? Conte c'è riuscito solo una volta in 9 precedenti

Il Napoli può davvero lottare per lo scudetto? Dopo l'infortunio di Lautaro Martinez, in tanti credono ancora di più alla rimonta della squadra di Antonio Conte che, per sperare di difendere il tricolore, deve verosimilmente vincere tutte e 7 le partite in programma. Il problema è che non è esattamente semplicissimo e a dimostrarlo sono i precedenti: soltanto una volta (nel 2012-2013 con la Juventus) sulle nove in cui ha chiuso la stagione in panchina in Serie A o in Premier League, il tecnico pugliese ha fatto bottino pieno e raccolto 21 punti su 21 disponibili. Parlare di miracolo forse è eccessivo, ma ai partenopei serve davvero un'impresa per superare l'Inter. Di seguito tutti i dati nel dettaglio con il rendimento dell'allenatore italiano:

2011-2012

Juventus-Lazio 2-1

Juventus-Roma 4-0

Cesena-Juventus 0-1

Novara-Juventus 0-4

Juventus-Lecce 1-1

Cagliari-Juventus 0-2

Juventus-Atalanta 3-1

Totale: 19 punti

2012-2013

Lazio-Juventus 0-2

Juventus-Milan 1-0

Torino-Juventus 0-2

Juventus-Palermo 1-0

Atalanta-Juventus 0-1

Juventus-Cagliari 1-1

Sampdoria-Juventus 3-2

Totale: 16 punti

2013-2014

Juventus-Livorno 2-0

Udinese-Juventus 0-2

Juventus-Bologna 1-0

Sassuolo-Juventus 1-3

Juventus-Atalanta 1-0

Roma-Juventus 0-1

Juventus-Cagliari 3-0

Totale: 21 punti

2016-2017

Manchester United-Chelsea 2-0

Chelsea-Southampton 4-2

Everton-Chelsea 0-3

Chelsea-Middlesbrough 3-0

West Bromwich-Chelsea 0-1

Chelsea-Watford 4-3

Chelsea-Sunderland 5-1

Totale: 18 punti

2017-2018

Chelsea-West Ham 1-1

Southampton-Chelsea 2-3

Burnley-Chelsea 1-2

Swansea-Chelsea 0-1

Chelsea-Liverpool 1-0

Chelsea-Huddersfield 1-1

Newcastle-Chelsea 3-0

Totale: 14 punti

2019-2020

Inter-Torino 3-1

SPAL-Inter 0-4

Roma-Inter 2-2

Inter-Fiorentina 0-0

Genoa-Inter 0-3

Inter-Napoli 2-0

Atalanta-Inter 0-2

Totale: 17 punti

2020-2021

Spezia-Inter 1-1

Inter-Hellas Verona 1-0

Crotone-Inter 0-2

Inter-Sampdoria 5-1

Inter-Roma 3-1

Juventus-Inter 3-2

Inter-Udinese 5-1

Totale: 16 punti

2021-2022

Tottenham-Brighton 0-1

Brentford-Tottenham 0-0

Tottenham-Leicester 3-1

Liverpool-Tottenham 1-1

Tottenham-Arsenal 3-0

Tottenham-Burnley 1-0

Norwich-Tottenham 0-5

Totale: 14 punti

2024-2025

Napoli-Empoli 3-0

Monza-Napoli 0-1

Napoli-Torino 2-0

Lecce-Napoli 0-1

Napoli-Genoa 2-2

Parma-Napoli 0-0

Napoli-Cagliari 2-0

Totale: 17 punti