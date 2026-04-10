Lotta scudetto, il Napoli può vincerle tutte? Conte c'è riuscito solo una volta in 9 precedenti
Il Napoli può davvero lottare per lo scudetto? Dopo l'infortunio di Lautaro Martinez, in tanti credono ancora di più alla rimonta della squadra di Antonio Conte che, per sperare di difendere il tricolore, deve verosimilmente vincere tutte e 7 le partite in programma. Il problema è che non è esattamente semplicissimo e a dimostrarlo sono i precedenti: soltanto una volta (nel 2012-2013 con la Juventus) sulle nove in cui ha chiuso la stagione in panchina in Serie A o in Premier League, il tecnico pugliese ha fatto bottino pieno e raccolto 21 punti su 21 disponibili. Parlare di miracolo forse è eccessivo, ma ai partenopei serve davvero un'impresa per superare l'Inter. Di seguito tutti i dati nel dettaglio con il rendimento dell'allenatore italiano:
2011-2012
Juventus-Lazio 2-1
Juventus-Roma 4-0
Cesena-Juventus 0-1
Novara-Juventus 0-4
Juventus-Lecce 1-1
Cagliari-Juventus 0-2
Juventus-Atalanta 3-1
Totale: 19 punti
2012-2013
Lazio-Juventus 0-2
Juventus-Milan 1-0
Torino-Juventus 0-2
Juventus-Palermo 1-0
Atalanta-Juventus 0-1
Juventus-Cagliari 1-1
Sampdoria-Juventus 3-2
Totale: 16 punti
2013-2014
Juventus-Livorno 2-0
Udinese-Juventus 0-2
Juventus-Bologna 1-0
Sassuolo-Juventus 1-3
Juventus-Atalanta 1-0
Roma-Juventus 0-1
Juventus-Cagliari 3-0
Totale: 21 punti
2016-2017
Manchester United-Chelsea 2-0
Chelsea-Southampton 4-2
Everton-Chelsea 0-3
Chelsea-Middlesbrough 3-0
West Bromwich-Chelsea 0-1
Chelsea-Watford 4-3
Chelsea-Sunderland 5-1
Totale: 18 punti
2017-2018
Chelsea-West Ham 1-1
Southampton-Chelsea 2-3
Burnley-Chelsea 1-2
Swansea-Chelsea 0-1
Chelsea-Liverpool 1-0
Chelsea-Huddersfield 1-1
Newcastle-Chelsea 3-0
Totale: 14 punti
2019-2020
Inter-Torino 3-1
SPAL-Inter 0-4
Roma-Inter 2-2
Inter-Fiorentina 0-0
Genoa-Inter 0-3
Inter-Napoli 2-0
Atalanta-Inter 0-2
Totale: 17 punti
2020-2021
Spezia-Inter 1-1
Inter-Hellas Verona 1-0
Crotone-Inter 0-2
Inter-Sampdoria 5-1
Inter-Roma 3-1
Juventus-Inter 3-2
Inter-Udinese 5-1
Totale: 16 punti
2021-2022
Tottenham-Brighton 0-1
Brentford-Tottenham 0-0
Tottenham-Leicester 3-1
Liverpool-Tottenham 1-1
Tottenham-Arsenal 3-0
Tottenham-Burnley 1-0
Norwich-Tottenham 0-5
Totale: 14 punti
2024-2025
Napoli-Empoli 3-0
Monza-Napoli 0-1
Napoli-Torino 2-0
Lecce-Napoli 0-1
Napoli-Genoa 2-2
Parma-Napoli 0-0
Napoli-Cagliari 2-0
Totale: 17 punti