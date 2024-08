Lukaku atteso a Napoli, ma che sudata: Manna e De Laurentiis le figure chiave per chiudere

vedi letture

Romelu Lukaku sarà presto un nuovo centravanti del Napoli. Gran parte del merito della riuscita dell'affare però non può che essere assegnata al direttore sportivo Manna, che non ha mollato l'osso di fronte alle difficoltà e alla posizione rigida del Chelsea in fase di trattativa, per raggiungere un accordo finale da 30 milioni di euro più una percentuale sull'eventuale futura rivendita, che a seconda di una serie di obiettivi (alcuni facili e altri difficili), potrebbe toccare anche quota 15 milioni di euro.

I retroscena nella negoziazione

Accennavamo del ruolo fondamentale avuto dal d.s. Manna in fase di negoziazione con il club londinese per chiudere una volta per tutte Lukaku al Napoli. E infatti, come riporta attentamente Il Corriere dello Sport, il dirigente azzurro è riuscito a strappare il sì dei Blues dopo due viaggi in poco più di una settimana e 48 ore intense di chiacchierate attorno al tavolo delle trattative per districare i nodi tra le parti e sigillare un accordo finale.

Insieme a lui l'agente, Federico Pastorello, il direttore sportivo del Chelsea Paul Winstanley e l'intermediario per gli inglesi Ali Barat. Una trattativa ostica che ha visto in prima battuta il club londinese rifiutare la famosa offerta del Napoli da 5 milioni per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto. Questo perché, si legge sul quotidiano romano, i Blues volevano 40 milioni, 4 in meno del valore della clausola rescissoria.

Irrompe De Laurentiis

Ma nella giornata di giovedì è arrivata l'apertura decisiva a trattare sul prezzo e il presidente De Laurentiis ha rilanciato con l'offerta finale da 30 milioni e percentuale annessa sull'eventuale futura rivendita. Stretta di mano e affare concluso. In queste ore il d.s. Manna è ancora a Londra e ci rimarrà finché non sarà del tutto ultimato il passaggio del giocatore al Napoli.