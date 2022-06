Lukaku ci mette la faccia. Chiederà un incontro al Chelsea per sponsorizzare il prestito all'Inter

Romelu Lukaku si muove in prima persona per provare a convincere il Chelsea a lasciarlo tornare all'Inter. Proprio come un anno fa si era messo in testa di giocare nuovamente per i Blues, oggi il belga è pronto a fare di tutto pur di tornare a vestire la sua maglia nerazzurra. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, una volta terminati gli impegni con la propria nazionale, verosimilmente intorno a metà giugno, Big Rom chiederà un incontro direttamente al nuovo proprietario Todd Boehly.

Lukaku pronto a dire no a tutti per l'Inter

Nel faccia a faccia Lukaku potrebbe avere l'appoggio di Tuchel, perché così come il giocatore non vuol più lavorare col tecnico, lo stesso tedesco farebbe volentieri a meno dell'attaccante. Big Rom chiederà così ai vertici Blues di accettare la soluzione del prestito all'Inter, strada che permetterebbe al suo cartellino di andare incontro ad una potenziale rivalutazione visto il recente passato. Per sostenere la sua posizione, inoltre, il belga è pronto a dire no a tutte le altre destinazioni: Bayern Monaco, Tottenham e Real Madrid. L'operazione, ad ogni modo, resta particolarmente complicata.