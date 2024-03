Lukaku difficilmente ci sarà col Sassuolo, l'attaccante della Roma oggi non s'è allenato

vedi letture

Difficilmente il centravanti della Roma Romelu Lukaku sarà della partita domenica sera all'Olimpico contro il Sassuolo. Il calciatore belga che ha saltato la sfida di Europa League contro il Brighton causa infortunio nemmeno oggi, riporta 'Sky Sport', s'è allenato a Trigoria.

Lukaku in questi giorni ha comunque risposto alla chiamata della nazionale belga e ieri dopo Brighton-Roma 1-0, interrogato sul tema, l'allenatore giallorosso Daniele De Rossi ha risposto così: "Se ha risposto presente al Belgio mi immagino che ci sarà. Qualora non ci fosse ho tanta fiducia in tutti, non ho problemi a schierare altri giocatori al posto suo".

Europa League, quarti di finale - Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

Europa League, finale - 22 maggio, Aviva Stadium (Dublino)