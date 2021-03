Lukaku infallibile dal dischetto: 3 anni e mezzo senza rigori sbagliati. Nessuno come lui

Romelu Lukaku infallibile dal dischetto. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina, con il rigore trasformato contro il Galles mercoledì il centravanti dell'Inter ha allungato la sua serie positiva, arrivata a 18, che va avanti dall'agosto 2017, quando Kasper Schmeichel lo ipnotizzò in una sfida tra Leicester e Manchester United. Dal quel momento in poi nessun errore per il belga, tra club e Nazionale: 14 su 14 in nerazzurro. Nessuno in Europa è al suo livello, con Salah che lo insegue a quota 15.