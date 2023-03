Lukaku show, la stampa belga lo esalta: "Più gol in 2 partite che in Serie A con l'Inter"

Romelu Lukaku è stato uno dei protagonisti della pausa internazionale. L'attaccante dell'Inter ha confermato i progressi mostrati nelle ultime settimane e ha trascinato il suo Belgio alle vittorie con Svezia e Germania, mettendo a segno complessivamente 4 reti (tripletta agli scandinavi). La stampa belga lo esalta; scrive RTBF: "L'attaccante belga ha segnato di più in due partite che in quindici presenze con l'Inter in Serie A (tre, ndr). Il suo feeling con De Bruyne funziona in modo sensazionale e inoltre sente la fiducia dell'allenatore. È il giocatore con cui, in campo, Tedesco ha parlato di più durante le prime due partite della sua gestione. Big Rom è il primo a far partire il pressing voluto dal suo allenatore e durante i festeggiamenti ha sollevato il braccio del nuovo CT, quasi ad attestare che quest'ultimo ha avuto un ruolo da protagonista nelle due vittorie. Più che utile come perno, l'ex attaccante dell'Anderlecht ha segnato il suo 72esimo gol con i Red Devils. E non ha ancora compiuto trent'anni".