Lunedì nascerà la nuova Champions: più squadre, più partite. Ecco come cambierà

vedi letture

Lunedì nascerà la nuova Champions League. Le indiscrezioni dell'ultima ora dicono che sarà lunedì il giorno in cui il Comitato Esecutivo della UEFA approverà il nuovo formato per la massima competizione europea.

Quando prenderà il via Dalla stagione 2024/2025

Quante squadre ci saranno 36 dalle 32 attuali

Cosa cambierà nelle gare Ci sarà una prima fase dove ogni squadra giocherà 10 partite anziché 6. Ci sarà una sola classifica ma ogni squadra giocherà contro 10 avversari diversi: ci saranno delle teste di serie e non dei gironi con andata e ritorno. Le prime 8 in classifica qualificate agli ottavi di finale e play-off dalla nona alla ventiquattresima.

I più blasonati saranno favoriti? Un cambiamento controverso è quello di assegnare due dei quattro nuovi posti, per un valore di decine di milioni di euro, a club che non si sono qualificati in base al merito ma posizionati in alto nel record storico della Uefa dunque più blasonati.