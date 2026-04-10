TMW M. Serena: "Juve, Spalletti ti riporta in alto. Fiorentina, Vanoli aveva una situazione critica"

L'ex calciatore ed oggi allenatore, Michele Serena, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato della situazione di alcune sue ex squadre, dalla Juventus alla Fiorentina.

La Juventus rinnova il contratto a Spalletti. È il primo passo per i bianconeri per tornare in alto?

"Sì, stiamo parlando di un allenatore top. Vedo che sono vicinissimi a firmare un biennale, penso sia il primo tassello per costruire il futuro e la squadra che verrà. Lui ha già conosciuto la squadra e insieme alla società può porre le basi solide per costruire una squadra vincente".

Per l'Inter si parla di possibile rivoluzione. Che ne pensa?

"Sui giocatori: penso che all'Inter si siano resi conto che bisogna cambiare qualcosa per tornare ad alti livelli in Europa. Poi devo dire che quando si fa mercato, non si può fare con il cuore. L'Inter ha i dirigenti fra i migliori d'Italia, sapranno bene cosa cambiare".

La Fiorentina ha perso in Conference e ora pensa forse più al campionato. In Serie A è già fuori dai guai? Ripartirebbe da Vanoli l'anno prossimo?

"No, non è ancora fuori dai guai in A. Come ha detto Paratici alla sua presentazione, non è una situazione che si risolve in 15 giorni, è un cammino lungo. Certo che due-tre risultati hanno dato continuità togliendo i viola dalla zona caldissima. Però l'intoppo è dietro l'angolo. Reputavo la Fiorentina un'ottima squadra ad inizio anno e penso ancora che lo sia. Ci stanno queste annate. Lo Spezia l'anno scorso ha perso il playoff per andare in A e quest'anno è ultimo. Il calcio è così. Su Vanoli: io penso di sì, dico che non era facile subentrare in una situazione così critica. Si sta giocando la riconferma, il primo obiettivo è quello di salvarsi. Io lo stimo, ci ho giocato assieme ed ha allenato qui a Venezia e penso che sia un gran bell'allenatore".