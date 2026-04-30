TMW Radio Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"

Ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, con l'approfondimento dedicato alla terza serie che tornerà in onda da lunedì mattina alle 9.45. Ospite odierno, l'allenatore Michele Serena, che ha parlato della promozione in B centrata dal Vicenza, da lui allenato nella stagione 2018-2019.

Ecco le sue parole sulla grande cavalcata biancorossa, con la squadra già promossa il 16 marzo: "Vincere un campionato con 20 punti di vantaggio e con largo anticipo non è mai semplice, anche se si ha una squadra forte, attrezzata e all'altezza. Per cui direi che tutti quanti - l'allenatore, la squadra, la dirigenza e la società - hanno fatto un capolavoro sportivo. L'anno precedente il Vicenza fece una cavalcata straordinaria per andare a giocare i playoff e quando ci riuscì ebbe un mini crollo, per cui poi inserirono Gallo, una garanzia: è riuscito con grande merito e grande bravura a fissare il successo che ricorda la vittoria dell'anno scorso con l'Entella".

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