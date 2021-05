Maignan: "Ho scelto il Milan dopo aver parlato con Rabiot. Ibra mi accoglierà bene"

"Rabiot mi ha parlato della Serie A dicendomi che è un campionato molto tattico con allenamenti molto intensi - ha dichiarato il nuovo portiere del MIlan Maignan alla Gazzetta dello Sport - Quindi proprio l'ideale per chi come me vuole continuare a migliorarsi, pure a livello mentale". Sulla trattativa che lo ha portato in rossonero: "Sono contento che le cose siano andate veloci, anche per chiudere il capitolo Lille che mi ha permesso di arrivare fino a qui". E su Ibrahimovic: "C'è già un bel rapporto. Mi accoglierà bene, non ci sarà nessun problema di ambientamento".