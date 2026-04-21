Malagò dopo l'incontro con il presidente della Lega Pro: "Una bella chiacchierata"
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Matteo Marani, presidente della Lega Pro, dopo l'incontro con Giancarlo Abete di questa mattina ha incontrato anche Giovanni Malagò- Il faccia a faccia con l’ex numero uno del CONI, durato circa un’ora, si è tenuto al Palazzo H, sede principale del Comitato Olimpico.
“Una bella chiacchierata”, le uniche parole rilasciate da Malagò all’uscita.
Nei prossimi giorni l’ex presidente del CONI, indicato dalla Lega Serie A come candidato alla presidenza FIGC, proseguirà il giro di confronti con le componenti tecniche: per giovedì è infatti in programma un nuovo incontro con Assocalciatori e Assoallenatori, dopo i primi contatti avviati già la scorsa settimana. Lo riporta Sky.
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