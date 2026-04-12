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Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizione

Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizioneTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 14:07Serie A
Pierpaolo Matrone

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e la giornata di domani potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa alla presidenza della Figc. La Serie A, infatti, è chiamata a esprimere un orientamento sul candidato da sostenere in vista dell’elezione del prossimo 22 giugno, aprendo ufficialmente un confronto che si sta già consumando dietro le quinte.

Il nome su cui convergerebbe la maggioranza dei club è quello di Giovanni Malagò. L’ex presidente del Coni, consapevole del sostegno raccolto, ha già avviato una fitta rete di contatti: come si legge su La Repubblica, telefonate ai rappresentanti delle altre leghe e tentativi di coinvolgere anche i comitati regionali, con l’obiettivo di allargare il consenso e avvicinare il bacino dei Dilettanti, tradizionalmente vicino a Giancarlo Abete.

Proprio Abete, però, non resta a guardare. Negli ultimi giorni - si legge sul quotidiano - ha intensificato i colloqui, incontrando anche il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno. Ufficialmente si è discusso di programmi, ma il tema centrale è stato inevitabilmente quello delle possibili alleanze. L’esito resta interlocutorio: da un lato l’ipotesi di una candidatura espressione degli ex calciatori, dall’altro la volontà dello stesso Abete di scendere in campo forte del peso politico della Lega Dilettanti, che vale circa il 34% dei voti.

Intanto, sullo sfondo si muove anche la politica, orientata a sostenere informalmente proprio Abete. La Serie A, invece, valuta i numeri: tra 14 e 16 club sarebbero pronti a schierarsi con Malagò. Un equilibrio ancora fragile, destinato a definirsi nelle prossime ore, quando ogni mossa potrà fare la differenza.

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