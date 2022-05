Maldini: "Donnarumma si è pentito dell'addio al Milan? Non lo so, spero comunque sia felice"

Donnarumma le ha scritto per complimentarsi? Nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini parla a 360° della trionfale stagione rossonera rispondendo anche a questa domanda: "No, ma durante l’anno ci siamo sentiti e poi visti alla festa dei 40 anni di Ibra. Se si è pentito? Non lo so, spero comunque sia felice. Ha dato tanto al Milan".