Maldini sul mercato del Milan: "Compreremo se potremo migliorarci ma non è facile"

Uomo mercato del Milan, Paolo Maldini ha parlato a Sky Sport di Mohamed Simakan dello Strasburgo. "Le richieste dei nostri tifosi sono come se non fossimo primi: va dato merito a chi c'è. Faremo mercato se potremo migliorarci ma non è facile migliorarci. Sappiamo dove abbiamo qualche carenza, proveremo a farlo. In questa stagione abbiamo trovato credibilità, siamo i più giovani d'Europa. Lavorare per il Milan è un vantaggio, quando rappresenti questo club, i giovani la sentono questa storia".