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Maledizione infortuni alla Juventus: si ferma anche il giovane centrocampista Owusu
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Ha del particolare, quantomeno, la situazione dell'infermeria della Juventus, che continua a riempirsi. E soprattutto, si aggiunge un altro stop tra i centrocampisti, quello del giovane Augusto Seedorf Owusu (21 anni) che era stato momentaneamente promosso dalla NextGen per tappare la falla aperta dall'infortunio di Locatelli.
Un paio di settimane ai box
Nell'ultima partita di campionato dei bianconeri B contro il Desenzano, il centrocampista classe 2005 ha accusato un leggero problema muscolare al retto femorale, che lo terrà lontano dai campi per un paio di settimane circa. Owusu tra l'altro ha già debuttato in prima squadra con la Juventus, visto che Spalletti lo ha inserito nei 7 minuti finali della partita di Europa League vinta 5-0 contro gli olandesi del NEC.
Fonte Camillo Demichelis
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