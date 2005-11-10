Malen lascia la Roma in 10 contro il Como: cartellino rosso per l'intervento su Kaiki
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 13:52Serie A
autore Yvonne Alessandro
11.10.2026 13:52Serie A
Il centravanti olandese viene espulso al minuto 53 contro il Como: l'intervento rifilato a Kaiki, la decisione di Fabbri e le proteste della Roma
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Donyell Malen espulso al 53' del big match tra Como e Roma. L'attaccante olandese, dopo aver perso palla, è intervenuto a gamba tesa dritto su Kaiki rientrato in tempo per garantire copertura: entrata decisa e pericolosa, con il piede a martello, che ha indotto l'arbitro Fabbri ad estrarre il cartellino rosso diretto. Giallorossi in 10 contro 11 per il resto della partita, ma la panchina di Gian Piero Gasperini ha protestato con forza per un presunto fallo in precedenza subito.
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