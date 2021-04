Man City-Dortmund 2-1, Reus: "Che rabbia il gol subito nel finale. Ce la siamo giocata alla pari"

vedi letture

Marco Reus, capitano del Borussia Dortmund, ha commentato a DAZN il ko dei suoi a Manchester: "Siamo arrabbiati. Non avremmo dovuto subire un gol a pochi istanti dalla fine. Due secondi in cui ci siamo spenti e hanno mostrato la loro qualità. Nel complesso, penso che abbiamo offerto una grande prestazione".

"Nel primo tempo non abbiamo mostrato tanto coraggio come nella ripresa. È stata una partita giocata alla pari, il City aveva più possesso palla e qualche occasione pericolosa, ma abbiamo gestito la partita molto bene ed è un vero peccato che questa lotta, energia e passione che abbiamo messo in campo non siano state premiate".