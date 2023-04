Manchester United, assalto in vista a Osimhen? 007 al Maradona per Napoli-Milan

Il Manchester United alza il pressing per Victor Osimhen. Martedì sera, secondo il Daily Star, alcuni emissari del club inglese erano in tribuna al Maradona per visionarlo dal vivo nella sfida tra il suo Napoli e il Milan. Il nigeriano rappresenta la prima alternativa a Harry Kane, a oggi obiettivo principale per l'attacco dei Red Devils. Ma l'ex Lille ha dalla sua il fattore anagrafico, che lo renderebbe un profilo più futuribile rispetto all'Uragano. Ragionamenti in corso in seno alla dirigenza dello United, che potrebbe provare a sferrare l'assalto nelle prossime settimane.