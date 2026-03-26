Focus TMW Manchester United, poco spazio per i giovani dall'Academy. Speranza gemelli Fletcher

Il Manchester United attraversa una fase complicata della propria esistenza. Dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, l'ultimo vero elemento di stabilità nel corso degli ultimi decenni, si sono avvicendati diversi allenatori. José Mourinho è forse stato il migliore a gestire la situazione, nonostante le tante critiche che gli sono piovute addosso, ma nessuno - nessuno escluso - è riuscito a pareggiare le aspettative. La stessa Academy dello United, nel corso degli anni, è peggiorata rapidamente.

Il valore

È probabilmente dato da Kobbie Mainoo, in questo momento. Gli altri o sono troppo vecchi - Tom Heaton è tornato più per le liste che non per scelta tecnica, a 39 anni - oppure troppo giovani per cercare una vera e propria sistemazione all'interno del club. Mainoo è finito sul mercato a dicembre, poi a gennaio il cambio di tecnico, con Carrick al posto del portoghese Amorim, ha spostato gli equilibri.

I gemelli

La speranza è riposta nei due fratelli Fletcher che sono entrati nella storia dello United a poche settimane l'uno dall'altro. Figli di Darren, stella dello United degli ultimi, possono rappresentare il futuro del club. Jack però è già stato squalificato per insulti omofobi a inizio mese.

Portieri: Tom Heaton

Difensori: Ayden Heaven, Tyler Fredricson

Centrocampisti: Kobbie Mainoo

Attaccanti: Chido Obi

Esordienti: Tyler Fletcher, Bendito Mantato, Shea Lacey, Jack Fletcher