Mandragora piace al Napoli, l'agente: "Lanciato messaggi d'amore, Gattuso lo apprezza"

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, è intervenuto a Kiss Kiss per parlare del presunto interesse del Napoli per il centrocampista dell'Udinese: "C’è un filo che lo lega al Napoli, è indiscutibile. So che piace a Gattuso per la sua idea di centrocampo, vediamo cosa accadrà con la dirigenza del club partenopeo alla quale abbiamo sempre lanciato, passatemi i termini, messaggi d’amore".