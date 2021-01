Mandzukic: "Fidatevi, fisicamente sono pronto. Altrimenti non avrei accettato il Milan"

"Io mi sento pronto. Mi stavo preparando da diversi mesi e mi stavo allenando da diversi mesi. Non fossi stavo pronto, non avrei accettato un club importante come il Milan. Potete fidarvi, sono pronto a sarò pronto ad accogliere le richieste del Milan. Sarà lui a decidere quando e come utilizzarmi, ma io sono pronto". Parole e pensieri di Mario Mandzukic, nuovo attaccante del Milan presentato quest'oggi alla stampa. "Io e Ibrahimovic abbiamo tante gare nelle gambe, tanta esperienza e sappiamo come vanno le cose nel calcio. E' importante proteggere la squadra e combattere, serve anche questo e sono pronto".

