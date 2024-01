TMW Mangala possibile affare alla Traoré. Napoli e Juve restano i club più interessati

vedi letture

Il centrocampista belga Orel Mangala può trasferirsi in Serie A in questa finestra di calciomercato. Classe '98, con l'arrivo sulla panchina di Nuno Espirito Santo non sembra più centrale nel progetto Nottingham Forest e per questo motivo, in questo mese di gennaio, può lasciare la Premier League. Anche perché questa seconda parte di stagione sarà determinante per partecipare al prossimo Europeo.

Napoli e Juventus sono i club interessati. Mangala è un nome di attualità anche perché la società inglese è sempre più propenso a cedere il calciatore a titolo temporaneo. Il Nottingham però chiede delle garanzie: sia sul diritto di riscatto, sia sul costo del prestito che può essere gratuito dovesse il calciatore essere acquistato a fine campionato, ma diventerebbe oneroso nel caso in cui - a fine stagione - Mangara tornerebbe in Inghilterra.

Le condizioni, insomma, sono le stesse che negli ultimi giorni hanno permesso a Napoli e Bournemouth di trovare un accordo per il ritorno in Italia di Hamed Traoré: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, ma se a fine stagione il club partenopeo non lo riscatterà ecco che il Napoli sarà chiamato a pagare il prestito a una cifra già prefissata. Traoré è atteso in Italia per le visite mediche nella giornata di domani.