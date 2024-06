Palladino pronto a immergersi nel mondo Fiorentina: "Sfida affascinante e prestigiosa"

Raffaele Palladino è stato nominato ufficialmente da pochi giorni come nuovo allenatore della Fiorentina, ma sembrerebbe essere già pronto ad immergersi anima e corpo nell'avventura che lo attende.

Sui suoi profili social il neo tecnico dei viola ha scritto un post, accompagnando un'immagine che lo ritrae mentre firma il contratto in compagnia dei due dirigenti Pradè e Ferrari: "Pronto per questa sfida così affascinante e prestigiosa. Grazie al Presidente Commisso e alla dirigenza viola per la fiducia, darò tutto me stesso per questi colori".