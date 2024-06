TMW Juventus, entro la metà della prossima settimana la firma di Thiago Motta

Thiago Motta è pronto a prendere per mano la Juventus nella stagione che dovrà vedere i bianconeri tornare ad essere competitivi nella corsa per lo Scudetto. Un segreto oramai per pochi, vista la base di accordo esistente da giorni fra la società bianconera e l'oramai ex allenatore del Bologna.

Nei giorni scorsi si era parlato di una firma imminente dell'ex centrocampista, probabilmente in Portogallo dove Thiago Motta è in vacanza con la famiglia. Ma ancora non è chiaro se l'atto formale del nero su bianco avverrà in terra lusitana o in Italia. Quel che è certo, dalle ultimissime raccolte da TMW, è la tempistica.

Le parti infatti hanno definito anche gli ultimi dettagli e la firma vera e propria avverrà entro la metà della prossima settimana, con i relativi comunicati del caso. A quel punto si potrà pensare in modo più concreto anche alle tante trattative di mercato già imbastite dal dt Cristiano Giuntoli, con la prima e assoluta priorità che resta quella della ricerca di un centrocampista di grande spessore da aggiungere alla rosa bianconera. Ed in questo senso il nome buono resta quello di Teun Koopmeiners nonostante le evidenti difficoltà economiche nel trattare con l'Atalanta per il cartellino del giocatore olandese.