Marani: "Alla Juve manca Marotta. Sbagliato cacciare Sarri ascoltando i senatori"

“Secondo me sta mancando Marotta, ci vuole rispetto dei ruoli”. Dagli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani dice la sua sulla crisi della Juventus: “Per me Paratici è il più bravo, in Italia e forse anche in Europa, a scegliere i giocatori. Quando sento discutere il suo mercato penso che si sia fuori dal mondo: è il dirigente che ha portato Chiesa, che nessuno voleva, e l’ha imposto. Però l’amministratore delegato è un altro ruolo. E poi l’allenatore deve fare l’allenatore. C’è troppa amicizia in questa Juve. La società ha sbagliato l’anno scorso ad ascoltare i senatori e mandare via Sarri. Non possono decidere i calciatori, è la storia della Juventus: decideva Boniperti, non i giocatori”.