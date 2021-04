Marani: "Oggi una bella Juve ed è tornato Dybala, che un anno fa decise il campionato..."

"Decidono i grandi giocatori, gli uomini che fanno la differenza in questo campionato". Il giornalista Matteo Marani, presente negli studi di 'Sky', ha così commentato la vittoria per 2-1 della Juventus contro il Napoli nel recupero della terza giornata di Serie A. "Oggi - prosegue - quella della Juventus è stata una buona prova come spirito, attenzione ed equilibrio e poi la Juventus ha una batteria di giocatori importanti. Cuadrado il mio migliore in campo, poi gli strappi di Chiesa, Cristiano Ronaldo e poi è tornato Dybala, che lo scorso anno decise il campionato. E' un giocatore eccelso, la bellezza del campo".

