Marchegiani: "Con Morata e questo Chiesa la Juve ieri ha mascherato l'assenza di CR7"

Presente nello studio di 'Sky', l'ex portiere Luca Marchegiani è tornato sulla vittoria conquistata ieri sera dalla Juventus contro la Lazio. La partita all'Allianz Stadium è finita 3-1: "Morata ha fatto un'ottima partita e lui è un tipo di attaccante che in gare come quella di ieri sera si mette in evidenza. E poi la Juventus in questo momento ha un giocatore che sta bruciando l'erba, ovvero Federico Chiesa. In un contesto così puoi anche mascherare l'assenza di CR7, ma ieri la Lazio non ha capito come interpretare la partita e ha problemi difensivi. Rispetto al risultato finale, la partita dal punto di vista del gioco è stata molto più equilibrata".