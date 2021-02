Marchegiani: "La Roma non ha mai accelerato. Poco spazio per merito del Benevento"

Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del pareggio tra il Benevento e la Roma al Vigorito per 0-0: "La Roma non ha mai accelerato, non ha provato a tiri da fuori e pur essendo una squadra che segna tanto non è riuscita a incidere perché non ha mai avuto spazio. La chiave è stata la fase difensiva del Benevento".