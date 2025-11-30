Marchegiani sulla Fiorentina: "D'accordo con Dzeko, ma fatico a capire le difficoltà"

Poco dopo la fine del match tra Atalanta e Fiorentina, vinto dai bergamaschi per 2-0, Dzeko è andato sotto il settore occupato dai tifosi viola e ha detto loro chiaramente che la squadra ha bisogno del sostegno del proprio pubblico ripetendo quanto pronunciato dopo il ko in Conference contro l'AEK Atene. Presa di posizione netta, che poi è stata commentata da Luca Marchegiani dagli studi di Sky Sport: "Parole assolutamente comprensibili. E' altrettanto vero che la situazione di Firenze quest'anno è particolare: lo stadio è costruzione, la parte calda della tifoseria si è dovuta spostare da un'altra parte... tutte cose che secondo me però giustificano poco i risultati".

L'ex portiere di Torino e Lazio, ora opinionista sportivo, prosegue con la sua analisi sui gigliati: "Ho difficoltà a capire le difficoltà della Fiorentina: a bocce ferme, pensavo che in estate la squadra fosse stata costruita bene e con giocatori di qualità. Non ha funzionato questo e la squadra non riesce a far ricorso a cose diverse. Anche oggi, in fase di non possesso troppo passiva: poi, se devi recuperare punti, sono situazioni pericolose".