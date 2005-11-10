Ufficiale
Vis Pesaro, risoluzione di contratto per il centrocampista Francesco Podrini
TUTTOmercatoWEB
Il classe 2007 era arrivato nelle Marche lo scorso gennaio, ma non è mai riuscito a esordire con la formazione biancorossa.
La Vis Pesaro 1898 comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo con il calciatore Francesco Podrini per la risoluzione del contratto in essere con il club biancorosso. "La società rivolge a Francesco i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale", si legge nella della società marchigiana.
Zero presenze con la Vis Pesaro
Il centrocampista classe 2007, fino a qualche ora fa sotto contratto fino al 2028, era alla Vis Pesaro dallo scorso gennaio. Per lui zero presenze in maglia biancorossa.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
UfficialeFoggia, tesserato Mamadou Coulibaly: il centrocampista ha firmato un biennale. Il comunicato